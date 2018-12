Michalkiewicz o Karoniu, Gryguciu i Olszańskim vel Jabłonowskim [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz został zapytany o to, co sądzi o Krzysztofie Karoniu, Tomaszu Gryguciu i Wojciechu Olszańskim vel Jabłonowskim. Publicysta wypowiedział się o nich raczej w pozytywnym tonie.

Michalkiewicz powiedział, że „zetknął się chyba ze dwa czy trzy razy z panem Karoniem”.

– Występowaliśmy wspólnie w jakichś audycjach. Pan Karoń podarował mi zresztą z dedykacją swoją książkę najnowszą, za co przy okazji mu dziękuję. Jak dotąd to wydaje mi się, że w pewnych sprawach się z panem Karoniem zgadzamy, to znaczy w takiej jednej najważniejszej, że obecnie w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej rewolucja komunistyczna jest w pełnym natarciu – powiedział Stanisław Michalkiewicz.

– Pan Karoń zwraca uwagę, analizuje ten marksizm kulturowy, przynajmniej tak, jak ja się zorientowałem na podstawie jego wypowiedzi – dodał.

– Natomiast wydaje mi się, że w innych sprawach już bym się z nim spierał, na przykład w sprawach ideologicznych, jeśli chodzi o cenę wolności gospodarczej. Poznałem takie wypowiedzi, które mnie trochę wprawiły w… nie powiem, że w osłupienie, ale wzbudziły wątpliwości – zaznaczył publicysta.

Zapytany o to, co myśli o Tomaszu Gryguciu powiedział, że „nic nie myśli, bo niewiele wie”. – Pan Gryguć używa pseudonimu „Pan Nikt”. Spotkałem go po raz pierwszy na targach książki historycznej w Warszawie. Podarował mi swoją książkę „Popioły”, którą zaczynam czytać. Odkrywam tam nie bez przyjemności pewne sformułowania, których ja też używam – powiedział wyraźnie zadowolony publicysta.

– Nie wiem, czy pan Gryguć korzysta z jakichś moich publikacji i ten język sobie przyswoił czy też sam na to wpadł, ale „mądrość etapu” i takie różne to ja już od chyba kilkunastu lat jeśli nie od kilkudziesięciu, więc przywilej starszeństwa, bo jestem od niego trochę starszy, mi przysługuje – zaznaczył.

Odpowiedział także na pytanie o Wojciecha Olszańskiego vel Aleksandra Jabłonowskiego. – Nie bardzo wiem, co pan Jabłonowski teraz mówi […]. Wiem, że pan Jabłonowski jest postacią kontrowersyjną. To nie jest zarzut, bo publicysta powinien być postacią oryginalną, bo jeśli nie jest, to właściwie nie ma żadnego powodu, by go oglądać czy czytać. Oryginalność może się przejawiać w rozmaitych postaciach – powiedział Michalkiewicz.

– Pan Jabłonowski już chociażby ze względu na wygląd zewnętrzny jest oryginalny, do tego podobno mówi jakieś takie oryginalne rzeczy. Dobrze, niech rozkwita 100 kwiatów w przestrzeni publicznej, nic złego z tego się nie będzie działo. Ktoś, kto się nie zgadza z panem Jabłonowskim nie musi go słuchać. A kto się zgadza, to na pewno będzie miał satysfakcję – ocenił publicysta.

Źródło: youtube.com