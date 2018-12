Ministerstwo tłumaczy się portalowi nczas.com z nowego VAT-u! Czy Morawiecki jednak nie oszalał?!

Ministerstwo Finansów przysłało do naszej redakcji pismo, w którym tłumaczy się z wprowadzanej nowej matrycy VAT. „W nawiązaniu do artykułu „Morawiecki oszalał. Drastycznie podnosi kolejny podatek. Ceny wzrosną nawet dwukrotnie!”, przesyłamy wyjaśnienie” – pisze Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy, że nasz tekst dotyczył projektu zmian stawek VAT dla napojów i nektarów, które zawierają co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zamiast dotychczasowych 5 proc., podatek wynosiłby 23 proc. To prawie 5 razy więcej.

Projekt nowych stawek VAT opublikowano 9 listopada. Wprowadza on potężne zmiany w opodatkowaniu różnego typu napojów owocowych. Od 2020 roku stawką 5 proc. opodatkowane będą wyłącznie soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne bez dodatku wody, chyba że dodanie wody będzie miało na celu odtworzenie jej udziału, która została usunięta w procesie zagęszczania soku.

Tymczasem Ministerstwo Finansów tłumaczy się z nowej matrycy VAT i pisze o tym, że VAT…obniży. Odnosi się jednak do innych podatków, a nie tych na napoje i nektary, których dotyczył nasz artykuł. Poniżej pełna treść przesłanego przez Ministerstwo Finansów oświadczenia:

Celem nowej matrycy VAT jest przede wszystkim uproszczenie i uporządkowanie obecnej sytuacji, która powoduje wśród przedsiębiorców kłopoty interpretacyjne związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek. W zdecydowanej większości ujednolicenie systemu dokonywane jest poprzez równanie w dół.

Dla przykładu pieczywo, które dotychczas w zależności od terminu przydatności do spożycia objęte jest różnymi stawkami VAT (5, 8 a nawet 23 proc.) zgodnie z aktualnym projektem nowej matrycy będzie podlegało zawsze najniższej z nich (czyli 5 proc.). Podobna sytuacja dotyczy owoców, które obecnie grupowane są do stawki 5 lub 8 proc., a po proponowanych zmianach pozostaną wyłącznie z 5 proc. VAT.

Nowa matryca zakłada także obniżenie stawek m.in. na artykuły dla dzieci i niemowląt (pieluchy, smoczki, foteliki samochodowe), artykuły higieniczne dla kobiet, a także na elektroniczne wydawnictwa.

Nowa matryca nie ma celu fiskalnego. Ponadto wyjaśniamy, że towary przeznaczone na eksport są objęte zerową stawką VAT. Zatem w tym przypadku ewentualna zmiana klasyfikacji produktów będzie neutralna.

Obecnie zakończyliśmy etap przyjmowania uwag do projektu tzw. matrycy VAT. Po ich przeanalizowaniu zostanie podjęta decyzja co do ostatecznego kształtu projektu, w tym przyporządkowania towarów/usług do poszczególnych stawek podatku VAT.