Saturn traci pierścienie szybciej niż spodziewali się naukowcy [VIDEO]

Saturn traci otaczającego go słynne pierścienie. Naukowcy obliczyli się, że dzieje się to znacznie szybciej niż do tej pory sądzili.

Najnowsze badanie dowiodły, że pierścienie są nie tylko dużo młodsze niż wcześniej sądzono, bo powstały zaledwie 100 mln lat temu ale też znikają w bardzo szybkim tempie.

Fragmenty lodu, z których zbudowane są pierścienie opadają na powierzchnie Saturna w postaci lodowego deszczu. Pierścienie są zbudowane w przeważającej większości z cząstek lodu różnej wielkości, od mikroskopijnych aż do większych grudek i pyłu, krążących wokół Saturna.

Cząstki lodu zjonizowane pod wpływem promieniowania ultrafioletowego ze Słońca, lub plazmy powstającej na skutek uderzeń mikroskopijnych meteoroidów w cząsteczki lodu, dzięki czemu zyskują one ładunek elektryczny.

Dzięki temu są przechwytywane przez pole magnetyczne Saturna, a grawitacja ściąga je w kierunku planety. Natężenie tych lodowych opadów jest widoczne w jonosferze Saturna. Naukowcy oceniają ja bo ilości emisji promieniowania podczerwonego z jonosfery planety. Gdy opad jest duży planeta „świeci” słabiej.

Kilkadziesiąt lat temu na podstawie obserwacji wykonanych przez sondy Voyager 1 i Voyager 2 oszacowano tempo, z jakim Saturn traci materię z pierścieni.

Teraz naukowcy dokonali nowych analiz, a ich wyniki w połączeniu z obserwacjami z sondy Cassini i obserwacji naziemnych mówią, iż za 300 mln lat pierścienie Saturna całkowicie znikną.

Źródło: NASA