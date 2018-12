Syberyjska karuzela. Wystarczy się rozebrać, 40 stopni mrozu, koparka i można zacząć się bawić [VIDEO]

Górnik z Syberii postanowił pojeździć w samych slipkach na karuzeli w blisko 40-stopniowym mrozie. Za karuzelę posłużyła koparka.

Na dworze było -37 stopni, kiedy w jednym z syberyjskich miasteczek odbywały się zawody strongmenów „Otwarta Zimowa Syberiada”. Zawodom towarzyszyły rożne pokazy, a największy aplauz wzbudził wyczyn Aleksandra Sziszkina, nadzorcy w miejscowej kopalni złota.

Górnik najwyraźniej musiał się ochłodzić i chciał by orzeźwił go pęd powietrza. Do takich celów świetnie nadaje się karuzela. A że akurat jej nie było postanowiono wykorzystać koparkę.

Szyszkin rozebrał się do bielizny i odbył jedna rundę. Po jej zakończeniu poprosił by oblano go lodowatą wodą. I tak była znacznie cieplejsza niż powietrze, którego temperatura wynosiła minus 37 stopni.

Cały zawody zorganizowała firma Sibzołoto, która wydobywa w okolicy cenny kruszec. Uczestniczyło w nich 50 zawodników, którzy konkurowali m.in w podnoszeniu ciężarów i siłowaniu się na rękę.