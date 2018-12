Tragedia w Malborku. Mężczyzna śmiertelnie zaszlachtował partnerkę. Dzieci były świadkami koszmaru i próbowały go powstrzymać

Śmiercią kobiety zakończyła się domowa awantura w Malborku. Mężczyzna trzykrotnie ugodził nożem swoją partnerkę, która w wyniku obrażeń zmarła, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Jest już w rękach policji, jak się okazało był pijany.

Do tej tragedii doszło w niedzielny wieczór w jednym z malborskich mieszkań. Między 33-latkiem a jego partnerką doszło do krwawej awantury. W jej wyniku mężczyzna wpadł w furię, chwycił za nóż i rzucił się na 43-latkę. Trzykrotnie zadał śmiertelne ciosy swej partnerce.

Co więcej wszystko rozegrało się na oczach nastoletnich dzieci kobiety, które próbowały powstrzymać sprawcę i uratować matce życie. Nożownik po zamordowaniu zbrodni uciekł z domu.

Zrozpaczone dzieci natychmiast wezwały pogotowie, które przewiozło poszkodowaną do szpitala. Mimo szybkiego przyjazdu, ratowników nie udało się uratować kobiety.

Sprawcę tego morderstwa policja pojmała we wtorek, w chwili zatrzymania był kompletnie pijany (miał 2,6 promila alkoholu w organizmie), wtedy usłyszał zarzuty popełnienia morderstwa.

Nie przyznał się do winy, tłumacząc, że to on został zaatakowany i jedynie się bronił. Ostatecznie został aresztowany na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl/Gazeta Wyborcza