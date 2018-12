Verhofstadt gratuluje Sorosowi. „Ataki ze strony skrajnie prawicowych przywódców oznaczają, że postępujesz słusznie”

Guy Verhofstadt jest niezwykle zadowolony z przyznania Nagrody Człowieka Roku 2018 dziennika „Financial Timesa” George’wi Sorosowi. Znany antypolak i wróg państw narodowych rzekł: „Bycie atakowanym przez skrajnie prawicowych przywódców jak Orban i Trump znaczy, że postępujesz słusznie”.

Przypomnijmy, że wybór „człowieka roku”, dokonywany przez „Financial Times”, jest zazwyczaj odzwierciedleniem osiągnięć. W przypadku Sorosa w tym roku jego wybór dotyczy również wartości, które reprezentuje – wskazał jeden z najbardziej opiniotwórczych dzienników w Europie.

„88-letni Soros jest określany jako „ojciec funduszy hedgingowych”, ale także jako „orędownik demokracji liberalnej i otwartego społeczeństwa” – idei, które „zatriumfowały podczas zimnej wojny, a dzisiaj są oblegane ze wszystkich stron od Rosji Władimira Putina po Amerykę Donalda Trumpa” – czytamy w „FT”.

Dziennik wskazuje, że Soros przez ponad trzy dekady „wykorzystał swoją filantropię do walki z autorytaryzmem, rasizmem i nietolerancją”.

„Dzięki swemu długiemu zaangażowaniu w otwartość, wolność mediów i prawa człowieka ściągnął (na siebie) gniew autorytarnych reżimów i, w coraz większym stopniu, narodowych populistów, którzy nadal zyskują na popularności, zwłaszcza w Europie” – czytamy w londyńskiej gazecie.

Tymczasem Guy Verhofstadt złożył istne uwielbienie dla Sorosa na swoim profilu na Twitterze. „Bycie atakowanym przez skrajnie prawicowych przywódców jak Orban i Trump znaczy, że postępujesz słusznie, by bronić liberalnej demokracji” – napisał.

Being attacked by alt-right leaders like Orban and Trump means you’re doing the right thing to defend Liberal democracy. Congratulations George Soros – Person of the year by the @FinancialTimes https://t.co/SMhCkEcST8

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 19, 2018