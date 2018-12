Alarm terrorystyczny na wszystkich największych niemieckich lotniskach

Policja Federalna ogłosiła alarm na 14 największych niemieckich lotniskach (w tym w Berlinie, Monachium, Hamburgu, Frankfurcie), po tym gdy kamery bezpieczeństwa zarejestrowały dziwne zachowanie grupy osób w porcie lotniczym w Stuttgarcie.

Funkcjonariusze nie wykluczają, że przygotowywały one zamach terrorystyczny.

Trzy osoby zarejestrowane na kamerach bezpieczeństwa obserwowały lotnisko w Stuttgarcie. Co najmniej jedna z nich jest na policyjnej liście stwarzających zagrożenie islamistów – podaje agencja dpa.

Portal dziennika „Bild” powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa pisze, że ten sam mężczyzna tydzień temu został zauważony w samochodzie na niemieckich numerach w Paryżu przy lotnisku Charlesa de Gaulle’a, gdzie miał robić zdjęcia.

Same happened at airport in #Stuttgart yesterday. Multiple young arab looking men took pictures and were near security zones without having a flight.https://t.co/nUXQhyygYF https://t.co/8S3J0k3wVH

— marqs (@MarQs__) 20 grudnia 2018