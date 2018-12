Ale wtopa! Ryszard Czarnecki życzy „poślubienia świąt” pracownikom Europarlamentu [FOTO]

Wiadomo, że posłowie POPiS-u nie najlepiej stoją z językami obcymi. Czasami prowadzi to do niezłego obciachu, jak na przykład w przypadku europosła PiS, Ryszarda Czarneckiego, który życzy „poślubienia świąt” (ang. Marry Christmas) europosłom oraz pracownikom Parlamentu Europejskiego.

Ryszard Czarnecki wysłał kartkę bożonarodzeniową do wszystkich posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego. Pomijając kwestie estetyczne, w treści znajduje się błąd. Zamiast „Merry Christmas” (Wesołych Świąt) czytamy na niej „Marry Christmas”, czyli „poślubienia świąt”.

– Marry Christmas and happy New Year! – czytamy na karcie bożonarodzeniowej Czarneckiego.

Jak myślicie – to celowa prowokacja i zwrócenie uwagi na siebie, czy po prostu typowa dla III RP fuszerka robiona na szybko?

Taką kartkę wysyła biuro @r_czarnecki do wszystkich posłów i pracowników Parlamentu Europejskiego. Dla spotrzegawczych zagadka: co w niej jest nie tak? [Nie, nie chodzi o estetykę, choć to też] pic.twitter.com/dSvPVlU9y6

— Kultura Liberalna (@kultliberalna) December 19, 2018