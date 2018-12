Atomowa wojna coraz bliżej! Chińczycy przetestowali kolejną rakietę balistyczną zdolną do przenoszenia wielu głowic

Chiny przeprowadziły udany test nowej rakiety balistycznej odpalanej z pokładu okrętu podwodnego. Wyścig zbrojeń atomowych na całym świecie przyspiesza.

Chińczycy przeprowadzili test w listopadzie ale informacje na ten temat zostały ujawnione dopiero teraz. Nowa rakieta balistyczna odpalana z pokładu okrętu podwodnego (SLBM) może przenosić kilka głowic na raz i razić cele na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Był to pierwszy test nowej rakiety balistycznej o nazwie Julong-3 (JL-3). Ma ona stanowić wyposażenie nowej generacji chińskich okrętów podwodnych. Chińczycy ujawnili, iż przeprowadzono 5 próbnych odpaleń bez ujawniania szczegółów testów.

Start rakiety wykryły satelity amerykańskiego systemu wczesnego ostrzegania. Amerykański wywiad nie chce się wypowiadać jakiego rodzaje informacje udało mu się zgromadzić na temat nowej chińskiej rakiety balistycznej.

Testy są ważnym krokiem w programie modernizacji chińskich sił jądrowych. Rakiety balistyczne typu SLBM zostały objęte priorytetem przez chińskie władze. Mają stanowić najważniejszy element chińskiej triady nuklearnej.

Do przeprowadzenia testów użyto prawdopodobnie specjalnie zmodyfikowanego okrętu podwodnego Typ-032. Służył on wcześniej jako platforma testowa w trakcie prób z rakietą Jl-2, zbudowaną z wykorzystaniem technologii użytych przy budowie chińskiej rakiety balistycznej DF-31 odpalanej z platform na lądzie. Modyfikacje kiosku sugerują, iż nowa rakieta Jl-3 jest większa od poprzedniej. Prawdopodobnie jest to wersja rakiety balistycznej DF-41 przystosowana do odpalania z okrętów podwodnych. Byłby to odpowiednik używanej przez U.S.Navy rakiety SLBM Trident II D-5 lub rosyjskiej Buławy. Rakieta ma wykorzystywać nowe systemy naprowadzania na cel, które sprawią iż będzie odporna na próby zakłócenia przez przeciwnika. Głowica ma mieć także możliwość zmiany trajektorii i być wykonana w technologii steath co ma uniemożliwić zniszczenie ich przez systemy antybalistyczne takie jak amerykański AEGIS lub GBI. Eksperci sądzą, że ma być wyposażona w 10 głowic, z których każda może być naprowadzana na inny cel (MIRV).

Nowa rakieta balistyczna ma być wykorzystywana przez następną generację chińskich okrętów podwodnych nosicieli rakiet balistycznych (SSBM) Typ-096, który ma wejść do służby w chińskiej marynarce w 2020 roku. Mają one przenosić do 24 rakiet typu SLBM. Wykorzystywane obecnie przez Chiny okręty podwodne Typ-094 mają tylko 14 wyrzutni. Chiny mają obecnie 4 tego typu okręty choć niektórzy eksperci uważają, że może ich być nawet 6. W przyszłości byłyby używane przez chińską marynarkę obok nowych okrętów podwodnych Typ-096.

Chiny mają prawdopodobnie około 250 głowic nuklearnych ale podobnie jak USA, czy Rosja modernizują szybko swoje siły jądrowe. Podobne próby związane z rakietami balistycznymi odpalanymi z okrętów podwodnych przeprowadziły w tym roku także Indie.

Źródło: The Washington Free Beacon