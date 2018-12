III Wojna Światowa coraz bliżej. Putin: „Nie należy nie doceniać zagrożenia wojną nuklearną”

III Wojna Światowa coraz bliżej. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył na dorocznej konferencji prasowej w Moskwie, że przyszłość aresztowanych przez Rosję marynarzy Ukrainy wyjaśni postępowanie sądowe. Dodał też, że „są zagrożenia, które mogą doprowadzić do upadku naszej cywilizacji”.

Pytany o wymianę przetrzymywanych w Rosji obywateli Ukrainy, oświadczył, że „te kwestie będzie można rozwiązywać po zakończeniu sprawy karnej”. Marynarze są oskarżeni o nielegalne przekroczenie granicy państwowej Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin dodał także na konferencji prasowej, że nie należy nie doceniać zagrożenia wojną nuklearną.

„Są zagrożenia, które mogą doprowadzić do upadku naszej cywilizacji” – stwierdził.

Dodał, że trudno przewidzieć konsekwencje wycofania się USA z układu rozbrojeniowego INF.

„Jak długo zamierza pan okupować Donbas? Boi się pan wojny nuklearnej, a w tym samym czasie strzela pan do ukraińskich obywateli. Wydał pan rozkaz strzelania do marynarzy. Nie obawia się pan, że nie będzie żadnego dialogu między prezydentami Rosji i Ukrainy jeśli nie zmieni pan swojego postępowania? – pyta dziennikarz z Ukrainy.

„Kto zastosował blokadę ekonomiczną Donbasu? Nie Rosja” – odpowiedział Putin. Dodał, że „każdego dnia niewinni ludzie umierają. My im pomagamy” Zdaniem Putina, to Ukraińcy strzelają do cywili. Co ciekawe zaznaczył jednak, że Ukraina jest ważnym partnerem gospodarczym Rosji.

„Ludzie w Kijowie nienawidzą Rosji i nie rozumieją sytuacji” – zakończył odpowiedź na to pytanie.

