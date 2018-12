Jasnowidz Jackowski ostrzega Polaków: 2019 rok bardzo niebezpieczny, musimy być bardzo ostrożni [VIDEO]

„2019 rok może być bardzo niebezpiecznym dla naszego rejonu świata i przed tym przestrzegam. Nie straszę państwa wojną – ona po prostu już jest. Musimy być bardzo ostrożni, bo sposób żeby wywołać konflikt zbrojny używając Ukrainy, jest bardzo prosty” – mówił w video komentarzu znany jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Zdaniem Jackowskiego, sytuacja którą mamy obecnie na Ukrainie jest zdecydowanie na rękę dla Władimira Putina, który dzięki zamieszaniu może kontynuować swoje militarne zapędy.

„Obawiam się ze próby destabilizacji względnego spokoju na Ukrainie mogą następować, żeby Rosja dokonywała jakiś ruchów militarnych. Politycy w USA i UE wiedza ze w Rosji nie ma dyskusji, nie ma przepychanek i są konkretne reakcje na konkretne rzeczy” – mówił.

„Można bardzo łatwo wywołać jakieś starcie zbrojne. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Cały czas mam wrażenie, że komuś chodzi o to żeby wywołać destabilizacje na Bliskim Wschodzie jako podstawie ale tez w Europie” – komentował.

Jasnowidz zauważył, że wprowadzony na Ukrainie stan wojenny oraz incydenty na morzu Azowskim są elementem całości niebezpiecznych wydarzeń z którymi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach.

„Patrzmy na to jako na całość. Cały czas ja mam takie wrażenie, że to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, z uchodźcami i na Ukrainie to jest bardzo niebezpieczna całość. Punktów zapalnych jest wiele i nagle to się może zapalić. Cały czas mowie ze ten 2018 rok kojarzy mi się, że jest ostatnim rokiem spokoju” – mówił.

„To wszystko to jest jedna całość. Ja mam duże obawy w sprawie Ukrainy. Zwróćcie uwagę jak bardzo szybko i USA i ONZ wyrażają swoje oburzenie w sprawie incydentu w cieśninie na Ukrainie. Wręcz są pogłoski, że USA powinny tam wysłać swoje statki żeby ingerowały w to wszystko” – dodał Jackowski.