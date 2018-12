Jeśli masz w domu ten lek na katar, nie używaj go! GIF wycofuje z aptek popularny aerozol

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wycofuje z aptek aerozol. Popularny lek na katar miał zawarte w sobie szkodliwe ilości dwusiarczku mesny.

Aerozol na katar Mucofluid został wycofany z aptek przez GIF. Chodzi o butelki 50mg/ml z partii o numerach: 559, 560, 561 z datą ważności marzec 2020 roku oraz 62, 563 i 564 – ważne do maja 2020 roku.

W lekach tych podczas badań wykryto szkodliwą ilość dwusiarczku mesny. Jest to substancja czynna wpływająca na upłynnianie wydzieliny pochodzącej z oskrzeli. Jego mała zawartość pomaga walczyć z niedrożnością nosa. Jednak skażone partie mają jej za dużo, co poważnie podrażnia nos.

Środek sprzedawany jest na receptę. Jeśli zakupiłeś go, najlepiej go wyrzucić, by nie psuć sobie zdrowia.

Producentem leku jest UCB Pharma S.A.z Belgii.

Źródło: fakt.pl