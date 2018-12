Michalkiewicz ostro kpi z bożonarodzeniowej fobii. „Wigilia ma mieć charakter świecki, a co najwyżej podobny Chanuce” [VIDEO]

W najnowszym wideofelietonie Stanisław Michalkiewicz rozprawia się z apologetami „świeckich” Świąt Bożego Narodzenia. Zwraca też uwagę, że zwolennicy rozdziału Kościoła od państwa bardzo chętnie biorą udział w żydowskich obchodach Chanuki.

– Boże Narodzenie – to ładnie się nazywa, ale ta nazwa dzieli i jątrzy. Niektórzy w ogóle nie wierzą w żadne Boże Narodzenie, więc są już wykluczeni i stygmatyzowani, a inni wprawdzie wierzą, ale trochę inaczej, w związku z tym dla wierzących inaczej to jest kamień obrazy, na przykład dla muzułmanów. Oni podobno strasznie to przeżywają, nie mówiąc o Żydach. Żydzi to już w ogóle… Tylko przywiązanie do tradycji chroni ich przed popełnieniem harakiri – powiedział Stanisław Michalkiewicz.

– Pani Agata Diduszko, radna Warszawy zaprotestowała przeciwko religijnym aspektom Wigilii. Wigilia ma być świecka. W związku z tym nie wiadomo jeszcze do czego będzie nawiązywała. Prawdopodobnie do Chanuki. Jak już Bożego Narodzenia nie ma, to Chanuka jest – ocenił Michalkiewicz.

– Także już nawet pan premier został wytresowany jeden, drugi i trzeci, żeby świece chanukowe zapalali. No i nasi umiłowani przywódcy w Sejmie – tam głoszą zasadę rozdziału Kościoła od państwa – te wszystkie panienki z Nowoczesnej i tamci folksdojcze z Platformy Obywatelskiej – podkreślił publicysta.

– Ale jak przychodzi rabin Schudrich, to wszyscy w podskokach do Chanuki stoją przy tym zapalaniu, coś tam kopcą chyba. Widać wyraźnie, w jakim kierunku to wszystko zmierza. A jak jeszcze Polska zrealizuje roszczenia, no to poza świętami żydowskimi nie będzie już żadnych – zauważył Michalkiewicz.

Źródło: youtube.com