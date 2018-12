Prezydent Andrzej Duda o królu Europy: „Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju”

– Donald Tusk nie ma szacunku do własnego kraju. Mam wyrobione zdanie na temat pana Donalda Tuska i polityki, którą on realizuje, a także polityki, jaką realizował jako premier rządu. Według mnie to była zła polityka – powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z portalem wp.pl.

– Nie wiem, czyje interesy reprezentuje, ale to nie są polskie interesy – mówi o polityce unijnej Tuska prezydent. – Trochę to dla mnie przykre, bo ja bym reprezentował nasze interesy – dodaje.

wp.pl