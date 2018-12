U nas śniegu jak na lekarstwo. W Rumunii śnieżny armagedon. Spadły nawet 2 metry śniegu (FOTO+VIDEO)

Niezwykle obfite opady śniegu wystąpiły w Rumunii. W niektórych rejonach kraju spadło nawet 2 metry śniegu. Tymczasem w Polsce śniegu na Święta nie będzie dużo. Będzie za to wietrznie.

W Rumunii wystąpiły w ostatnich dniach niezwykle obfite opadu śniegu. W niektórych regionach spadło od 1,5 do 2 metrów białego puchu.

Zima rozpoczęła się w Rumunii wcześnie i jest wyjątkowo śnieżna. Z powodu opadów zamknięte są szkoły w zachodniej części kraju. Opady powodują też poważne utrudnienia w ruchu.

Huge amounts of snow in Gorj (Rânca / Novaci), Romania today, December 19! Report: @MeteoplusRO pic.twitter.com/bKioLRjLV5 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 19, 2018

Over 2 m of fresh snow in Rânca/Transalpina, Romania today, December 18. Report: Camionagoul Dac via @MeteoplusRO pic.twitter.com/qQcBkKwR3v — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 18, 2018

Avalanche aftermath at Balea Lac, Romania today, December 18, after 1.5 m of fresh snow fell. Report: @MeteoplusRO pic.twitter.com/ksi6VDr1iT — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 18, 2018

Almost half a meter of snow in Zalău, Sălaj, Romania today, December 18. Report: Mihai Crișan / @MeteoplusRO pic.twitter.com/yfPXbItcsQ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) December 18, 2018

Tymczasem w Polsce poza obszarami górskimi i podgórskimi oraz wschodem kraju zalega niewiele śniegu lub nie ma go wcale jak w przypadku Pomorza czy niektórych terenów na zachodzie kraju. Na dodatek w weekend spodziewane jest ocieplenie, które przyniesie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W pierwszy i drugi dzień Świąt będzie wiał dość silny wiatr. Na terenach nadmorskich może osiągać prędkość do 70 km/h.