Złapią gwałciciela-przybysza dzięki portretowi pamięciowemu. Napastnik trzykrotnie zgwałcił młodą kobietę

Irlandzka policja opublikowała portret pamięciowy podejrzanego o gwałt młodej kobiety. Policjanci są pewni, że gwałciciel, który jak sądzą pochodzi z południowej Azji zostanie złapany.

Policja opublikowała bardzo szczegółowy portret pamięciowy gwałciciela. Liczy na współpracę ze strony korporacji taksówkowych. Do napadu doszło w niedzielę 9 grudnia, w godzinach porannych w Dublinie. Młoda, niespełna 20-sto letnia, kobieta została napadnięta w trakcie powrotu z imprezy świątecznej.

Kobieta wsiadła do taksówki na Serpentine Avenue. Do zdarzenia doszło w taksówce, która zatrzymała się na ulicy Emmet Street w północnej części miasta na około godzinę. Mężczyzna ma 27 do 35 lat.

Portret pamięciowy jest na tyle szczegółowy, że policja liczy na szybkie zidentyfikowanie sprawcy. Policjanci sądzą, że mężczyzna pochodzi z południowej Azji.

To co może zaskakiwać jest fakt, iż mimo monitoringu miejskiego i licznych ujęć taksówki na trasie nie udało się odczytać numerów rejestracyjnych samochodu sprawcy.

Kobieta jest w szoku i niewiele pamięta. Prawdopodobnie w momencie zdarzenia znajdowała się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Napastnik zgwałcił ją trzykrotnie.

Policja apeluje do świadków o kontakt z komisariatem Irishtown Garda Station nr telefonu 01-6669600

Źródło: Raidió Teilifís Éireann