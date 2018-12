Ale się rozpędził. Prezydent Andrzej Duda podpisał tylko dziś SIEDEM ustaw. Zobacz, o czym

Tak to już w naszym bantustanie bywa, że prawo tworzy się hurtowo. Prezydent jak ma dobry dzień to może i kilkanaście ustaw podpisać, wszystkie oczywiście po dokładnym przeczytaniu i przeanalizowaniu. Tym razem ograniczał się jednak jedynie do siedmiu. Poniżej zmiany, które zostały dziś zatwierdzone przez Andrzeja Dudę.

Prezydent podpisał nowelizację dot. egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie z nią kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie podniesione do 800 zł. Nowelizacja zakłada też aktywizację dłużników alimentacyjnych.

Prezydent podpisał ustawę dot. opodatkowania bonów

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), dotyczącą opodatkowania bonów – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowela ujednolica przepisy dot. VAT mające zastosowanie do bonów.

Prezydent podpisał dotyczącą m.in. kontroli osobistej nowelizację ustawy o Policji

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Policji, dotyczącą m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej. Nowela daje m.in. kontrolowanej osobie możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o przeszukaniu.

Prezydent podpisał nowelizację w sprawie wdrażania e-skierowań

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą wdrażania e-skierowania i modyfikacji rozwiązań dotyczących list osób czekających na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Prezydent podpisał ustawę o paszach

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o paszach – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Ustawa zakłada wydłużenie o dwa lata – do 1 stycznia 2021 r. – okresu, w którym można stosować pasze GMO w żywieniu zwierząt. Wykorzystuje się je głównie w chowie drobiu i świń.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji domów jednorodzinnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszu termomodernizacyjnym – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowela pozwoli uruchomić w przyszłych latach setki milionów złotych na termomodernizację.

(PAP)