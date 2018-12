Gorąco na Krymie! Lotnictwo USA nad półwyspem [FOTO/MAPY]

Gorąco na Krymie! Lotnictwo USA sprawdza, co dzieje się w okolicach półwyspu. Wokół terenów granicznych Rosji i Ukrainy co kilka dni pojawiają się samoloty oraz bezzałogowe drony rozpoznawcze.

Robi się gorąco w okolicach Krymu. 17 grudnia nad Morzem Czarnym w okolicach Półwyspu Krymskiego samoloty należące do US Navy oraz US Air Force dokonały kilkukrotnych przelotów. Jak podają ukraińskie media były to maszyny zwiadowcze.

Pierwsza z nich to Boeing P-8A, należący do US Navy. Jego zadaniem było rozpoznanie morskie. Druga maszyna to Boeing RC-135V, należąca do USAF, zajęła się zwiadem elektronicznym i fotograficznym.

Natomiast 13 grudnia nad terenami Ukrainy zwiad przeprowadził dron RQ-4B Global Hawk, należący do USAF.

To potężna maszyna, zdolna do prowadzenia zwiadu nawet przez 24 godziny. Tego samego dnia Northrop Grumman RQ-4B skierował się na zachodnią część Półwyspu Krymskiego.

Źródło: Twitter: ItaMilRadar