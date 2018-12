Jakubiak nie pamięta czy był w PZPR. „Byłem, nie byłem. Nie wiem, no trudna sytuacja”

Poseł Marek Jakubiak nie pamięta, by wstępował do PZPR. Tak powiedział w rozmowie z „Super Expressem” zapytany o zdjęcie jego kopii wniosku paszportowego, które niedawno wyciekło do mediów społecznościowych.

Pierwsze doniesienia o PZPR-owskiej przeszłości polityka znajdują się w artykule z 2014 roku. Wówczas Jakubiak był już znanym inwestorem, lecz nie tak aktywnym w życiu publicznym jak obecnie.

W rozmowie z Onetem wspominał swoją przeszłość w Ludowym Wojsku Polskim. – Pamiętam, że Jaruzelski w wojsku miał szacunek – powiedział wówczas Jakubiak. O wojskowej karierze Jakubiaka portal napisał, że „przez 15 lat dochrapuje się jedynie stopnia starszego chorążego”.

W pierwszej połowie grudnia w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie kopii wniosku paszportowego Jakubiaka. Wiele osób było zaskoczonych, ponieważ w przynależności partyjnej napisano „PZPR”. – Poseł Jakubiak był w PZPR, ale się nie zaciągał – komentowano złośliwie.

Ciekawostka – "Komunista, członek PZPR, zawodowy wojskowy okresu PRL, obecnie poseł Jakubiak, dekomunizator, robiący za antykomunistę i antysystem… wspierający postkomunistów z PIS. " źródło. IPN. Publikacja z prawa prasowego pic.twitter.com/3TzKKqWSZS — Katarzyna Brandt (@KatarzynaBrandt) December 12, 2018

– Nigdy nie miałem legitymacji partyjnej. Pamiętam, kiedy na koniec służby wojskowej składałem wniosek o wyjazd za granicę… Napisałem to (o PZPR – red.), bo myślałem, że pomoże mi to w zdobyciu paszportu – powiedział „Super Expressowi” poseł Marek Jakubiak. Dodał też, że za jego szkolnych czasów „wszyscy wstępowali jako kandydaci do partii”.

– Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek został członkiem PZPR. Jestem w trudnej sytuacji, bo głupowato to brzmi. To skomplikowane lata. Nie chciałem być członkiem partii, a byłem w wojsku – twierdził.

– Byłem, nie byłem (w partii – red.). Nie wiem, no trudna sytuacja – podsumował.

Źródło: se.pl