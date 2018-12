Niemożliwe! Morawiecki ulega pod presją nczas.com?! Zaskakująca decyzja premiera

Po serii artykułów z serii „Morawiecki oszalał” premier naszego nieszczęśliwego kraju podjął zaskakującą decyzję! O tym, że nasze teksty dotarły już do otoczenia premiera świadczy wyjaśnienie przesłane niedawno przez Ministerstwo Finansów do naszej redakcji. Po wielu podniesieniach kolejnych podatków premier Morawiecki zdecydował się na obniżkę akcyzy!

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę akcyzy na prąd z obecnych 20 procent do 5 procent, co ma zniwelować przyszłoroczny wzrost cen energii. Do socjalistów należałoby skierować jedno pytanie – skoro innych podatków obniżyć nie można, bo wredni prywaciarze i tak by utrzymali ceny, to dlaczego obniżka akcyzy w tym przypadku ma wywołać efekt odwrotny?

Być może w zamyśle naszego socjalistycznego rządu zmiany mają „ostatecznie zaorać” wolny rynek w Polsce. To oczywiście z przymrużeniem oka, a zupełnie na poważnie wypada pochwalić rząd za jedną z niewielu rozsądnych decyzji. Ta została zaprezentowana podczas konferencji prasowej premiera, który zapowiedział, że „żadnych podwyżek cen energii nie będzie”.

– Obiecałem, że wypracujemy mechanizmy, które zapobiegną zmianom cen energii w 2019 i kolejnych latach w porównaniu do I półrocza 2018. Dotrzymujemy słowa – powiedział Morawiecki. Premier zauważył nawet, że obniżka podatku, jakim jest akcyza, przyczyni się do zmniejszenia kosztów i spadku cen. To pierwszy symptom tego, że oni w tym rządzie, coś jednak o ekonomii wiedzą.

Drugim punktem „planu Morawieckiego” jest obniżenie opłaty przejściowej aż o 95 procent dla wszystkich podmiotów. Zapowiedziane zmiany mają zostać przyjęte podczas specjalnie zwołanego posiedzenia Sejmu tuż po Świętach Bożego Narodzenia. To doprawdy zaskakująca decyzja – po serii podwyżek podatków, przyszedł czas na ich obniżkę.