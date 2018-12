Odkryto superziemię. Rok trwa zaledwie trzy dni. Jest pełna szafirów i rubinów [WIDEO]

Naukowcy odkryli nową planetę z klasy superziem, na której prawie na pewno nie ma życia. Jest w niej natomiast mnóstwo kamieni szlachetnych jak szafiry i diamenty.

Do tej pory naukowcy odkryli już ponad 4 tys. egzoplanet. Różnią się one od siebie wieloma czynnikami, choć mają pewne elementy wspólne. Natomiast odkryta niedawno planeta, którą oznaczono jako HD219134 b to wyjątkowe znalezisko.

Planeta należy do klasy superziem. Ma pięciokrotną masę naszej planety, lecz jest o wiele mniej gęsta. Najprawdopodobniej jest bogata w tlenek glinu, który jest podstawowym składnikiem dla mnóstwa kamieni szlachetnych. Dlatego też naukowcy podejrzewają, że na HD219134 b znajdują się ogromne pokłady szafirów i rubinów.

Rok na odkrytej superziemii trwa zaledwie trzy dni. Nie znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy macierzystej. Naukowcy zaznaczają, że istnienie jakichkolwiek znanych nam form życia na tej planecie jest bardzo mało prawdopodobne.

Według naukowców, odkryta planeta to nowa, nieznana wcześniej klasa superziem.

– Fascynujące jest to, że obiekty te są zupełnie inne od większości planet podobnych do Ziemi – o ile faktycznie istnieją. W naszych obliczeniach wywnioskowaliśmy, że planety te mają o 10-20 proc. mniejszą gęstość od naszej. Rozważaliśmy różne scenariusze występowania takiej gęstości. W ten sposób znaleźliśmy trzy kandydatki należące do tej klasy superziem – powiedziała dr Caroline Dorn z Uniwersytetu w Zurychu, współautorka badań.

Potencjalną kandydatką do nowej klasy jest WASP-47 e, superziemia w czteroplanetarnym układzie oddalonym o 652 lata świetlne od Ziemi. Jeszcze ciekawsza jest planeta 55 Cancri e, o której głośno było w mediach ze względu na obecność dużych pokładów diamentów na jej powierzchni.