Realna szansa na zimę stulecia! Właśnie pojawiło się silne zjawisko SSW. Co to jest i dlaczego meteorolodzy zwracają na nie szczególną uwagę?

Jaka będzie zima w styczniu i lutym 2019 roku? Prognozy długoterminowe nie pokazują niczego szczególnego, ale meteorolodzy na całym świecie zaczynają wykazywać pewną ekscytację zjawiskiem SSW, które pojawiło się w ostatnich dniach. Może ono być zwiastunem bardzo mroźnej zimy.

Co to jest SSW? Dosłownie Sudden Stratospheric Warming czyli po polsku Nagłe Ocieplenie Stratosfery. W skrócie zjawisko polega na osłabieniu prądów stratosferycznych, które normalnie wieją z zachodu z duża prędkością. Ich osłabienie a nawet odwrócenie powoduje jako skutek wzrost temperatur na dużych wysokościach. Ale to dopiero początek.

Osłabienie wiatru w stratosferze przenosi się w końcu na niższe poziomy, czyli na prąd strumieniowy w troposferze. To osłabia lodowaty wir polarny nad północnym biegunem naszego globu, w konsekwencji doprowadzając nawet do jego częściowego rozbicia i/lub wypchnięcia z rejonów okołobiegunowych.

Taki osłabiony wir polarny meandruje, można powiedzieć, że schodzi na niższe szerokości geograficzne i sprowadza fale arktycznego chłodu bardziej na południe.

Krótko mówiąc zjawisko SSW w ciągu 4 do 6 tygodni może sprowadzić lodowate powietrze arktyczne np. nad Europę i Stany Zjednoczone. Może, ale nie musi – nie każde zjawisko SSW kończy się morźną zimą w Europie, ale prawie każda mroźna zima w Europie jest poprzedzona SSW. Stąd takie zainteresowanie meteorologów tym zjawiskiem.

Aktualny model NASA wskazuje rekordowe wręcz Nagłe Ocieplenie Stratosfery. Może to oznaczać silne oddziaływanie na wir polarny i w konsekwencji na nagły i silny napływ mrozów na niższe szerokości geograficzne w drugiej połowie stycznia i na początku lutego.

Pozostaje otwarte pytanie gdzie taki wir polarny dokładnie zejdzie? Może to być Europa, w tym nasze rejon, ale nie musi.

Want to know why these #PolarVortex disruptions are called sudden stratospheric #warmings ? Temperatures are predicted to warm by nearly 80C or 140F in just a few days! NASA Model predicting close to all time record warmth at the North Pole in the stratosphere. pic.twitter.com/wr3HR7vnYK

Niektóre modele pokazują silną falę chłodu nad Europą już na przełomie grudnia i stycznia.

Exciting to see a stratospheric warming this early in the winter. What we know:

– #Polarvortex will become significantly displaced

– Splitting vortex is a possibility but not set in stone

– Disruption to the PV is good for blocking/cold regimes

– Too early for country specifics pic.twitter.com/AT2sM6myRm

— wxcharts (@wxcharts) December 20, 2018