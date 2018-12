To istny horror. Matka utopiła i spaliła swoją 4-letnią córkę. Sąd zdecydował: nie pójdzie do więzienia

To istny horror. W Wielkiej Brytanii doszło do potwornej zbrodni. Kobieta utopiła i spaliła swoją czteroletnią córkę, by jak sama twierdzi „uratować świat”. Kobieta nie pójdzie jednak do więzienia, gdyż sąd uznał ją za niepoczytalną.

Jak podaje BBC News. 38-letnia Carly Ann Harris brutalnie zamordowała swoją czteroletnią córeczkę Amelii. Kobieta, będąc pod wpływem amfetaminy, doznała załamania psychicznego i uwierzyła, że zabijając swoją córkę, „uratuje świat”.

Co więcej w swoim zwidzie kobieta utopiła Amelię, a następnie podpaliła jej zwłoki. Ciało czterolatki owinięte w prześcieradło odkrył jej nastoletni brat.

Głośny paniczny krzyk chłopca zaniepokoił sąsiadów, którzy wezwali na miejsce policję.

„Aniołowie kazali mi to zrobić. Po prostu mnie aresztujcie” – usłyszeli od 38-latki.

Sądowy psychiatra zdiagnozował u Harris schizofrenię, która „znacznie osłabiła jej zdolność do racjonalnego osądu”. Kobieta doświadczyła „paranoicznych urojeń” i uwierzyła, że Bóg zwróci jej córkę.

Brytyjski sąd uznał 38-latkę za osobę niepoczytalną. Kobieta uniknie kary więzienia i najprawdopodobniej trafi do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego.

