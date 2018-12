Wałęsa ostro o Kaczyńskich. „Przewidziałem, że jeden drugiego zabije” [VIDEO]

Lech Wałęsa zaatakował braci Kaczyńskich. Dawny bohater antykomunistycznej Solidarności „TW Bolek” twierdzi, że śmierć Lecha Kaczyńskiego to kara dla jego brata bliźniaka. „Przewidziałem, że jeden drugiego zabije, a potem kończy w wariatkowie albo popełni samobójstwo” – mówi.

„Zaczynały się wybory, chciał z przytupem rozpocząć wybory w Katyniu, bohatersko, zebrał wszystkich najważniejszych ludzi no i za to został ukarany” – powiedział na antenie „Superstacji” Lech Wałęsa komentując śmierć najważniejszych osób w państwie.

Lech Wałęsa ostatnio musiał się tłumaczyć przed gdańskim sądem. Sprawa dotyczyła wypowiedzi pod adresem prezesa PiS.

„Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r.” – stwierdził były prezydent.

Trójmiejski sąd orzekł później, że Wałęsa musi przeprosić Kaczyńskiego. Wyrok nie jest jednak prawomocny.

„Przewidziałem, że jeden drugiego zabije, a potem kończy w wariatkowie albo popełni samobójstwo” – mówił Wałęsa na antenie Superstacji.

„Tak się stało. Mogli nie pozwolić na wystartowanie samolotu, mogli nie pozwolić na lądowanie, mogli! To są ich decyzje. Jednego, albo drugiego. Nieważne. To są ich decyzje” – dodał.

„Był tak nieodpowiedzialny, że podjął złą decyzję. Zaczynały się wybory, chciał z przytupem rozpocząć wybory w Katyniu, bohatersko, zebrał wszystkich najważniejszych ludzi no i za to został ukarany. Przez to Polska została ukarana. Bo chciał wykorzystać święte miejsce dla Polaków do takich niecnych celów, jak nawet wybory” – powiedział Lech Wałęsa.

"Przewidziałem, że jeden drugiego zabije"

Płatny kapuś komunistycznej Służby Bezpieczeństwa TW Bolek

o braciach Kaczyńskich. pic.twitter.com/8pT0mFOYZ4 — Pani Renatka #RuskiTroll 🇵🇱💯❤ (@_nazimno) December 21, 2018

Źródło: Superstacja