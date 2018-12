Zmiana pogody na święta. Zima w odwrocie [PROGNOZA POGODY]

Biały puch, mróz szczypiący w uszy – to najczęstsze hasła, które pojawiają się w świątecznych piosenkach. Niestety, pogoda praktycznie co roku płata nam figle. Czy w tym roku doczekamy się białych świąt?

Meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są zgodni, nie ma żadnych szans na obfite opady śniegu. Nawet jeśli takowy się pojawi, to bardzo szybko zamieni się w marznący deszcz.

Święta, ostatnio jak co roku, przypominać będą raczej późną jesień niż zimę. Po kilku dniach lekkich mrozów nad Polską pojawi się ciepłe i wilgotne powietrze.

Jedynie na wschodnich i południowych krańcach kraju możemy spodziewać się temperatury poniżej 0 stopni. Będzie to jednak około -1 stopień C. W centrum i na zachodzie od 4 do 6 stopni C.

Pocieszeniem może być fakt, iż pojawiający się gdzieniegdzie deszcz nie będzie powodował tzw. „ślizgawicy”. Meteorolodzy nie przewidują również silniejszych podmuchów wiatru.

Źródło: IMGW / NCzas.com