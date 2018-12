Akcja komandosów na morzu. Imigranci sterroryzowali załogę statku płynącego do Wielkiej Brytanii

Siły specjalne aresztowały czterech imigrantów, który od piątku próbowali przejąć kontrolę nad kontenerowcem Grande Tema. Włoska jednostka płynęła z Lagos w Nigerii do Londynu.

Jak informuje „The Sun” załoga już w początkowej fazie rejsu zorientowała się kilku „niechcianych” pasażerów. Próba zamknięcia ich w prowizorycznym areszcie nie powiodła się.

Mężczyźni pochodzący prawdopodobnie z Nigerii sterroryzowali pracowników i zażądali podpłynięcia do wybrzeży Wielkiej Brytanii na tyle blisko, aby mogli wskoczyć do morza i dopłynąć do brzegu.

Dopiero po kilkunastu godzinach krążenia po wodach Kanału La Manche, premier Theresa May wydała pozwolenie na użycie komandosów, których zadaniem było odbicie statku.

Jak się okazało, nie było to trudne, ponieważ imigranci – terroryści wyposażeni byli jedynie w metalowe pręty i łańcuchy.

Grand Tema to kontenerowiec przewożący tzw. materiały niebezpieczne. Policja podejrzewa, że mężczyźni weszli na statek podczas pobytu statku w portach zachodniej Afryki.

Źródło: PAP / NCzas.com