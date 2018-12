Dziki galop ideologii gender. „Genderowcy pewnie chcieliby pozbawić kobietę macicy i wsadzić ją na traktor”

Ideologia gender zaczyna panoszyć się wszędzie. Jak zauważyła dr Hanna Wujkowska na antenie Radia Maryja, „gender jest w szkole, przedszkolu, żłobku, medycynie, a przede wszystkim w prawie i na uczelniach, gdzie kształtowani są ludzie, którzy mają wprowadzać gender bardzo podstępnie we wszystkich dziedzinach życia”.

– Ta ideologia zatacza coraz szersze kręgi – mówiła na antenie TV Trwam bioetyk. Wujkowska podkreśliła, że na co dzień często nie zdajemy sobie sprawy, że gender jest wszędzie wokół nas.

– Szczególnie politycy zachowują się z niedowierzaniem, że gender może dotknąć naszą Ojczyznę. Jest to na pewno problem dotyczący całego świata. Dziś mówimy głównie o zagrożeniach ze strony Parlamentu Europejskiego, ale dokumenty, które były analizowane, pokazują, że ta ideologia zatacza szerokie kręgi i idzie na cały świat – oceniła.

– Trudno jest zmienić dorosłego człowieka. On machnie ręką i powie, że założenia gender go w ogóle nie dotyczą. Natomiast młoda osoba, kiedy wejdzie do środowiska, gdzie założenia gender są na porządku dziennym, może otworzyć szeroko oczy, bo to już niestety funkcjonuje – zwróciła uwagę Wujkowska.

Dodała, że mówienie o równouprawnieniu, np. w zakresie wykonywania ciężkich prac jest śmieszne i wbrew logice.

– Kobieta różni się od mężczyzny. Kobieta i mężczyzna się uzupełniają, są komplementarni, natomiast kobieta jest istotą delikatniejszą. Posiada, po pierwsze, macicę – zaznaczyła.

– Ta macica – miejsce, gdzie powstaje życie – jest elementem zagrożenia dla genderowców. Oni pewnie chcieliby pozbawić kobietę macicy i wsadzić ją na przysłowiowy traktor, czyli skierować kobietę do ciężkich prac – tłumaczyła.

– Ale trzeba pamiętać, że kobieta ma mniejszą masę ciała, więcej tkanki tłuszczowej, mniej tkanki mięśniowej. Kobieta jest po prostu słabsza – delikatniejsza. Nie może wykonywać tak ciężkiej pracy, jak mężczyzna – powiedziała Wujkowska.

Źródło: radiomaryja.pl