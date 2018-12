Po raz pierwszy w historii papieska Gwardia Szwajcarska nakręciła film z życzeniami na Święta [VIDEO]

Po raz pierwszy w swej historii Gwardia Szwajcarska przygotowała specjalny wideoklip z życzeniami na Boże Narodzenie. Na trwającym około dwóch minut filmie widać żołnierzy na służbie i w czasie porannego biegania. Wszyscy składają życzenia w kilku językach.

Wideoklip opublikował oficjalny watykański portal informacyjny Vatican News. Można go też zobaczyć na profilach Gwardii na portalach społecznościowych.

„W prosty sposób pragniemy wszystkim życzyć szczęśliwych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia” – tak inicjatywę tę wyjaśnił sierżant Urs Breitenmoser. Podkreślił, że nagranie filmowe skierowane jest zarówno do szerokiej widowni, jak i do młodych Szwajcarów; także – jak dodał – w związku z rosnącymi wyzwaniami oraz wynikającą z tego możliwością zwiększenia liczebności najstarszej i najmniejszej armii świata ze 110 do 135 ludzi. Film ten jest też zatem elementem planu rekrutacji.

Na wideoklipie widać pracę w różnych miejcach w koszarach Gwardii, między innymi w centrali, w pracowni krawieckiej, stołówce i w kuchni, a także świetlicę. Na zakończenie żołnierze w mundurach i zbrojach wznoszą toast składając życzenia sobie i widzom.

Pokazano codzienne życie i służbę gwardzistów, stojących na straży papieża i bezpieczeństwa w Watykanie.

Słychać świąteczne życzenia po włosku, niemiecku, francusku i w dialekcie szwajcarskim.

Watykańskie media podały, że to pierwszy z serii filmów wyprodukowanych przez Gwardię, które będą emitowane w 2019 roku.

źródło: PAP