„Soros to nie człowiek roku, ale wróg demokracji!” Węgrzy piszą prawdę o tym spekulancie

Węgierski rząd opublikował demaskujące oświadczenie w odpowiedzi na przyznanie przez dziennik tytułu „Człowieka Roku” Sorosowi. Nazywa go wrogiem demokracji.

Oświadczenie opublikował rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. To odpowiedź na wybór Georga Sorosa na „Człowieka Roku”. Według Financial Times miliarder zasługuje na nagrodę za swoją dobroczynność, chęć budowania społeczeństwa otwartego i ze względu na to, że stał się celem nagonki i ataków prawicy.

Rzecznik napisał, że przez wiele osób Soros nie jest uznawany za filantropa, ale wroga demokracji, który dzięki swym pieniądzom lobbuje i próbuje narzucić społeczeństwom swą ideologię. Tymczasem nie ma do tego żadnego mandatu.

„Rzecznik ‚liberalnej demokracji’ finansuje polityczne ruchy, by podważyć demokratycznie wybrane rządy i decyzje podejmowane w referendach, jak choćby Brexit” – pisze Kovacs.

Węgierski polityk wskazuje, że Soros wydaje dziesiątki milionów dolarów, by lobbować przeciwko rządowi w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Miliarder miał przeznaczyć setki tysięcy funtów na finansowanie kampanii, która miał doprowadzić do odrzucenia Brexitu, mimo, iż zostało to przegłosowane w referendum. Wspiera tez organizacje pozarządowe, które chcą doprowadzić do likwidacji granic.

„Soros i organizacje, które polegają na jego pieniądzach wspierają radykalną proimigracyjną politykę otwartych granic i to wtedy, gdy imigrancki kryzys odciska się na krajach Europy, które chronią jej granic i powoduje wiele problemów związanych z bezpieczeństwem. To stoi w całkowitej sprzeczności z tym co chcą Węgrzy i obywatele wielu innych krajów” – pisze Kovacs.

„Mógłbym wymienić wiele przykładów, na to że ideologiczny zapał z jakim forsuje społeczeństwo otwarte, by podawać narodową suwerenność ponad wolą obywateli, nie zna granic”.

Według rzecznika Soros nie prowadzi działalności dobroczynnej, tylko polityczną. Fundacje są tylko narzędziem do tego, by realizować swe ideologiczne i polityczne cele.