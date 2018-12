Trump odpuszcza przestępcom, a prawicowi republikanie protestują. Kontrowersyjna zmiana w prawie karnym USA

Amerykański Kongres przyjął ustawę zmieniająca prawo karne, w kierunku zwiększenia roli resocjalizacji, a zmniejszenia tym samym nieuchronności karania przestęców oraz zmniejszenia surowości wyroków.

Izba Reprezentantów ostatecznie zatwierdziła w środę zgłoszoną z inicjatywy Białego Domu ustawę o reformie systemu karnego. Wcześniej we wtorek ustawę o reformie systemu karnego stosunkiem 87 głosów „za” do 12 „przeciw” przyjął Senat.

Przeciwko tej ustawie zaprotestowali prawicowi republikaninie, których zdaniem ta ustawa jest poważnym ustępstwem w walce z przestępczością.

Architektem tej ustawy jest zięć prezydenta Jared Kushner. Prezydent Donald Trump, który jest inicjatorem tej ustawy już oświadczył, że ją podpisze.

Congress just passed the Criminal Justice Reform Bill known as the #FirstStepAct. Congratulations! This is a great bi-partisan achievement for everybody. When both parties work together we can keep our Country safer. A wonderful thing for the U.S.A.!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 grudnia 2018