TYLKO U NAS. Cejrowski: W Polsce rządzi agentura. PiS zamienił się w miękką parówkę

Wojciech Cejrowski, publicysta i przedsiębiorca, który był gościem programów „Minęła 20” w TVP Info. Po niepoprawnych wypowiedziach, spaleniu emblematu UE, a ostatecznie krytyce Jarosława, został zdjęty z anteny. Teraz udziela wywiadu naszemu dwutygodnikowi!

– Docenia Pan zalety mieszkania w USA, gdzie zarządza Pan swoją władzą i jest wolny. Jak z tamtej perspektywy wygląda działanie Kongresu USA i prezydenta, które polega na procedowaniu ustawy 447 (dotyczącej odszkodowań za Holokaust)?

– Z punktu widzenia interesów USA, 447 jest pożyteczne. Z punktu widzenia Polski jest okropne i Polska powinna się przed 447 bronić.

– Jak Pan sądzi, dlaczego Polacy nie chcą się wyzwolić od Unii Europejskiej, która funduje nam zarządzanie naszymi sprawami?

– Wzięcie odpowiedzialności za siebie jest trudne psychicznie dla kogoś, kim się całe życie zajmowało państwo opiekuńcze. To teraz co? Ja sam mam sobie wybrać ubezpieczalnię zdrowotną? Tak, masz sobie wybrać sam – na identycznej zasadzie, jak wybierasz ubezpieczenie samochodu. Eee… to ja nie chcę, bo jak źle wybiorę, to co? Jeżeli źle wybierzesz, to ty i tylko ty poniesiesz konsekwencje. Nieee… to ja już wolę, jak oni wybiorą za mnie. Tak to działa, moim zdaniem.

– Czy tzw. ugrupowania wolnościowe, które chcą wywalczyć dla Polaków więcej wolności w kontrze do działań obecnego systemu, mają szanse skutecznego oddziaływania w polityce?

– W Polsce nie mają żadnych szans. Tu rządzi agentura, jest mocna i władzy nie odda. Musiałby nastąpić jakiś zewnętrzny upadek systemu, tyranii. Czyli… wojna. Nie sądzę, byśmy chcieli zapłacić taką cenę za wolność. Ale przede wszystkim w Polsce brak jest liderów. Jest banda cieniasów, miękkich parówek, gładkich lowelasów, ale brak mężczyzn. A normalny mężczyzna, który ma karierę, nie będzie jej sobie marnował na kandydowanie. Ten Pan od browarów – Jakubiak – jest wyjątkiem i KOMPLETNIE go nie rozumiem. Wydaje się, że zwariował na chwilę, a teraz nie wie, jak się z tego wyplątać. Człowiek normalny nie idzie do polityki!

– Gdzie nas prowadzą obecne rządy w Polsce?

– Zasadniczo tam, dokąd prowadziły wszystkie poprzednie. Socjalizm, Unia Europejska, oddawanie suwerenności w obce ręce. No a ostatnio mnie zaskoczyli, bo spodziewałem się, że przynajmniej sprawy sądowe doprowadzą do końca, a tu kompletne zaskoczenie – także w tej sprawie PiS zamienił się w miękką parówkę. Czyli nadal skazywać nas będą ubecy ze stanu wojennego.

– Dziękuję za rozmowę.

Z Wojciechem Cejrowskim rozmawiał Rafał Pazio.