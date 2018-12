Zbliża się zmierzch militarnej dominacji USA? Chiny testują broń, która wstrząśnie US Army

Amerykańska siła militarna zdominowała świat, ale niedługo mimo ogromnych nakładów finansowych może się okazać, że główny rywal USA, Chiny dysponują bronią mogąca zniszczyć całe Stany Zjednoczone z dowolnego miejsca na ziemi.

Chiny z powodzeniem przetestowały wystrzeloną z łodzi podwodnej rakietę, która może spowodować nuklearny holokaust w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych, ujawniły źródła. To rakieta Julong-3.

Broń zostanie umieszczona na następnych generacjach podwodnych okrętów rakietowych, które są w końcowej fazie tworzenia. To okręty o napędzie jądrowym typu 096, które zostaną przetestowane w ciągu 3 lat.

Chiny zdając sobie sprawę, że nie są w stanie rywalizować militarnie z USA, postawiły na rozwój asymetryczny tj. tych broni, którymi mogą zadać Amerykanom największe straty. Jedną z nich jest rozwój broni rakietowej.

Dotychczas Chińczycy dysponowali rakietami mogącymi uniknąć broni antyrakietowej i dosięgnąć tzw. drugi łańcuch wysp, czyli amerykańskie bazy na Marianach, znajdujące się mniej więcej w 1/3 odległości pomiędzy wybrzeżem chińskim a amerykańskim.

Chińczycy oczywiście od pewnego czasu dysponują międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi, ale one są o wiele łatwiejsze do namierzenia i do strącenia.

Nowe rakiety umieszczone na nowych okrętach podwodnych będą w stanie dosięgnąć USA niemal z każdego miejsca na Pacyfiku przebijając się przez tarcze antyrakietową.

Do tego dochodzi jeszcze chiński pocisk hipersoniczny, który wystrzelony z terytorium chińskiego będzie w stanie przelecieć cały Pacyfik i dosięgnąć wybrzeża USA, niezauważony przez radary i dysponujący taką szybkością, że żadna obecnie istniejąca broń antyrakietowa nie ma szans na ich strącenie.

Źródło: The Sun