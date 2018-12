Amerykański weteran zorganizował zbiórkę na budowę muru. Odzew przekroczył jego oczekiwania

Od czasu kampanii wyborczej w 2016 roku, jednym z głównych postulatów Donalda Trumpa była budowa muru na granicy z Meksykiem, aby powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów.

Trump spełnił więcej obietnic wyborczych w swoim pierwszym roku niż jakikolwiek inny prezydent w najnowszej historii, a poparcie dla jego administracji wzrosło.

Kwestia muru pozostaje jednak wciąż nierozwiązana ponieważ Kongres z Partią Demokratyczną na czele starają się blokować realizację projektu.

Przy obecnym budżecie, który nie jest w stanie pokryć w całości kosztów budowy całego muru, zwolennicy Trumpa wzięli sprawy w swoje ręce. Szczególnie jeden.

Brian Kolfage to emerytowany weteran Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Stracił trzy kończyny podczas służby w Iraku. Jest również osobą publiczną, która wielokrotnie udzielała się m.in. w Fox News.

Sześć dni temu zorganizował zbiórkę pieniędzy na stronie GoFundMe. Środki mają zostać przeznaczone na budowę muru. Kolfage oświadczył, że jeśli przywódcy nie posłuchają swoich obywateli to ci wezmą sprawy w swoje ręce.

Nie mylił się. W ciągu zaledwie pięciu dni zebrała ponad 15 milionów dolarów. Jego kampania GoFundMe była nawet drugą co do wielkości w historii USA. Wszystko to w zaledwie 5 dni.

Źródło: voiceofeurope.com