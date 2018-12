Asteroida 2003 SD220 blisko Ziemi. Wygląda jak… hipopotam [VIDEO]

Asteroida 2003 SD220 minęła wczoraj Ziemię w odległości 2.9 miliona kilometrów. Bliski przelot dał naukowcom możliwość obserwacji jej powierzchni za pomocą radarów.

Kolejny tak bliski przelot asteroidy 2003 SD220 będzie miał miejsce dopiero w 2070 roku. Naukowcy z NASA wykorzystali więc tę okazję do uzyskania szczegółowych obrazów jej powierzchni, a także do doprecyzowania orbity, po której się porusza.

Obrazy radarowe ujawniły, iż asteroida ma długość około 1600 metrów a swym kształtem przypomina grzbiet hipopotama wystający spod wody.

Obserwacji dokonano wykorzystując 70 antenę DSS 14 – „Mars” z Goldstone Deep Space Communications Complex w Kaliforni, 100-meterowego Green Bank Telescope w Zachodniej Wirginii i 305 metrowej anteny teleskopu w Arecibo Observatory leżącym na wyspie Puerto Rico.

Green Bank Telescope służył jako odbiornik, natomiast sygnały wysyłano z Goldstone i Arecibo. Taka technika obserwacji z wykorzystaniem osobnego teleskopu jako nadajnika i osobnego jako odbiornika daje większe możliwości niż wykorzystanie jednego teleskopu jednocześnie w roli nadajnika i odbiornika.

Uzyskana rozdzielczość to 3,7 metra na piksel i jest 20 razy lepsza niż ta jaką uzyskano podczas przelotu asteroidy 3 lata temu. Wówczas jednak była ona znacznie dalej od Ziemi niż obecnie.

Jakość uzyskanych obrazów jest porównywalna do tych jakie udałoby się uzyskać wykorzystując do tego sondę, która zbliżyła się do asteroidy. Udało się zaobserwować między innymi grzbiet około 100 metrowej wysokości ulokowany przy jednym z końców asteroidy, a także kilka jaśniejszych punktów na jej powierzchni, które mogą być skupiskami głazów oraz ciemniejszych, które jak sądzą naukowcy są kraterami uderzeniowymi.

Obserwacje potwierdziły, iż asteroida 2003 SD220 obraca się bardzo wolno wokół własnej osi. Czas obrotu wynosi 12 dni.

Źródło: NASA