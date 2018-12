Czy to był cyberatak? Kolejny brytyjski port lotniczy wstrzymuje loty. Tym razem zamknięto lotnisko w Birmingham

Birmingham Airport wstrzymuje loty do odwołania. W wydanym oświadczeniu jako przyczynę podano „błąd kontrolerów ruchu lotniczego”.

W oświadczeniu nie podano na jak długo zawieszone zostały loty. Pasażerowie proszeni są o sprawdzanie terminów poszczególnych odlotów i lądowań.

Jest to kolejny, po paraliżu lotniska w Gatwick i wstrzymaniu lotów na Heathrow, incydent związany z bezpieczeństwem lotów w Wielkiej Brytanii.

Policja zwolniła dziś zatrzymanych w piątek 47-letniego mężczyznę i 56-letni kobietę. W okolicy lotniska znaleziono uszkodzony dron. Na razie nie wiadomo czy ma on związek z zakłóceniami w ruchu na lotnisku. Brytyjska policja podła, że nie może wykluczyć, iż nie było żadnego drona. To sugerowałoby cyberatak lub wykorzystanie broni do walki elektronicznej.

Może też chodzić o prewencyjne zamknięcie lotniska w obawie przed atakiem atakiem terrorystycznym po informacji uzyskanych ze źródeł wywiadowczych. Za tym ostatnim wariantem przemawiają alarmy terrorystyczne na europejskich lotniskach, które miały miejsce w tym samym czasie.

Important update: Our full statement regarding the temporary suspension of flights from Birmingham Airport this evening can be found here: https://t.co/VDKCYD8vcu

— Birmingham Airport (@bhx_official) 23 grudnia 2018