Jasnowidz Krzysztof Jackowski wie kto wygra wyboru w 2019 roku. „Będą straszne napory, by zrzucić ze stanowiska premiera Morawieckiego”

Jasnowidz Krzysztof Jackowski wypowiedzial się jak widzi 2019 rok w kwestiach politycznych. Rok wyborów do parlamentu europejskiego i parlamentarnego. Nie am fodbrych informacji dal Roberta Biedronia i Ryszarda Petru. Jasnowidz z Człuchowa Mówi też, kto wygra zbliżające się wybory.

„Zacznę od rządu i od wyborów. Kojarzy mi się to tak. Przed wyborami będzie moment, kiedy premier Morawiecki – tutaj chce zaznaczyć, kiedy rząd PiS-u powstał i Pani Beat Szydło był premierem, to ja powiedziałem, że premier Szydło zostanie wymieniona, i ona tak naprawdę został wymieniona na inną osobę. Ta wymiana będzie w efekcie niekorzystna dla PiS-u. Mi się wydaje, że Pani Beata Szydło bardziej by tonowała tutaj twarz tej partii. Pan Morawiecki więcej ma chyba oponentów” – stwierdził Jackowski.

„Otóż będzie sytuacja z Panem Morawieckim, będzie chodziło o jakąś ustawę, co okaże się, że będzie to mocno niezgodne z prawem. Będzie ostra szarpanina o to, by odwołać Pana Morawieckiego. Zwróćcie uwagę, że będzie to gorący czas wyborów do parlamentu europejskiego i wyborów parlamentarnych, wiec tutaj wymiana premiera byłaby nie do końca dobrym posunięciem. Będą straszne napory by zrzucić ze stanowiska premiera Morawieckiego. Ostateczną decyzję będzie musiał podjąć Pan Kaczyński” – kontynuował swój wywód jasnowidz z Człuchowa.

„Ja widzę taką scenę – jest wieczór albo noc i Pan Kaczyński musi zadecydować czy go pozostawić czy nie i on go jednak pozostawi. Jednak szarpanina wokół Morawieckiego będzie bardzo duża. Pan Morawiecki zostanie na stanowisku premiera, ale to spowoduje ciągłe zgrzyty do wyborów wokół PiS-u.”

„Co do wyborów powiem tak. Dziwnie mi się kojarzy Pan Petru i jego ugrupowanie, ponieważ ja mam odczucie, że może być sytuacja, że albo Pan Petru zrezygnuje z koalicji obywatelskiej, albo jego odsuną. Jeżeli tak się stanie dla Pana Petru będzie to koniec kariery politycznej. Pan Biedroń i jego partia, grzeczna, ulizana opcja polityczna, nie odniesie sukcesu” – stwierdził Jackowski.

„KO raczej bez Pana Petru bardzo na tym skorzysta, mam odczucie, że gdyby PO sama startowała to uzyskałaby bardzo mizerny wynik, a tak twarz Pana Schetyny schowa się za rożnymi innymi osobami z tej wielkiej koalicji obywatelskiej. Pan Schetyna dość dobry wynik wyciągnie razem z koalicją. Mam wrażenie w granicach 20-22 %. Dla PiS-u to będzie społecznie dość dobry moment, ponieważ te wybory do rad miejskich, które się odbyły, dużo dadzą. Ja mam wrażenie, że ten płomień wiary, który był za opozycją szybko będzie się wypalał i będzie to moment, kiedy PiS zacznie znów zyskiwać jako partia.”

„Ja daje PiS-owi w moim odczuciu tak 36-38% punktów. Co ciekawe w moim odczuciu gdy KO wejdzie do Sejmu, to bardzo szybko ta koalicja zacznie się sypać. Widzę też, że do KO mogą wejść ludzie z KOD-u jak i Obywateli RP. Jednak to nie zmienia faktu, że koalicja zacznie się sypać, i jeżeli PiS będzie potrzebował do rządzenia małego koalicjanta to bez trudu go znajdzie a wręcz będzie mógł trochę przebierać w tej układance” – podsumował Krzysztof Jackowski.

Całość wystąpienia jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego poniżej.

Źródło: YouTube: Krzysztof Jackowski