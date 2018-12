Ostro w TVP Info! Program zakończył się awanturą. „Jesteś zwykłym cwelem” [VIDEO]

Programy z udziałem publiczności mają to do siebie, że czasem wymykają się spod kontroli. Tak jest w przypadku emitowanego w TVP Info programu „Studio Polska”, w którym po raz kolejny było gorąco.

Program „Studio Polska” emitowany jest w TVP Info co sobotę o godzinie 21.50. Udział biorą w nim zaproszeni goście, a także publiczność, na którą może wejść każdy. Właściwie podczas każdego spięcia atakowany jest Rafał Lipski z Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej

Podczas jednego z wcześniej programów został kopnięty przez innego uczestnika, który później został wyrzucony ze studia. „Nie można kopać ludzi, którzy siedzą koło Pana, proszę odejść” – mówił prowadzący, kiedy gość nie chciał opuścić studia.

Kolejny raz gorąco było w „Studio Polska” podczas programu w listopadzie. Po słowach przedstawiciela Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej, do dyskusji włączył się anonimowy Pan z publiczności w czerwonej koszulce z orłem na piersi.

„Ale panowie zmieniają, tam gdzie jest kasa, to Wy jesteście. Przez Was tyle ludzi musiał wyjechać za granicę – 4 miliony. Dlaczego Ty sk****synu?” – grzmiał. Po tym wydarzeniu udało się go uspokoić, ale później również został wyrzucony ze studia.

Teraz po raz kolejny w roli ofiary wystąpił Rafał Lipski. Jeden z uczestników programu zasiadający na miejscach do publiczności zwrócił się do niego w tych słowach: „Powiem Ci kim jesteś. Jesteś LGBT, a tak naprawdę jesteś zwykłym cwelem”.