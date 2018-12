Pamiętasz Jarosława Psikutę? Niepowtarzalna okazja! Jego Toyota wystawiona na sprzedaż

Któż z nas nie pamięta słynnego warszawskiego „człowieka z miasta” czyli Jarosława „Kellera” Psikuty. Jego żółta Toyota Celica, którą przecinał ulice stolicy czeka na nowego właściciela!

Toyota o słynnych numerach WZO 8814 została wyprodukowana w 1994 roku, jednak przez 3 lata znajdowała sie na salonowej wystawie. Na drogi wyjechała dopiero w 1997 roku.

Żółta „fura” Jarosława Psikuty (bez – s) została bohaterem filmowym w 1999 roku. Wówczas to za sprawą Olafa Lubaszenko trafiła do filmu „Chłopaki nie płaczą”. Trudno w to uwierzyć, ale ówcześnie był to szczyt motoryzacyjnych marzeń wielu Polaków.

Później losy Celicy nie były „filmowe”. Trafiała kolejno z rąk do rąd, aż do 2016 roku. Wówczas jeden z warszawskich handlarzy sprzedawał je „za grosze”. Auto zostało przejęte przez prawdziwych pasjonatów i obecnie przeszło cały szereg napraw.

Jak udało nam sie dowiedzieć, obecna cena za to cudo to 34900 zł, jednak prawdopodobnie ze względu na zainteresowanie poszybuje ona zdecydowanie wyżej.

Źródło: Toyota-Celica.pl / NCzas.com