PROGNOZA POGODY na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia. Zobacz, co czeka nas w najbliższych dniach [MAPY]

Czy w tym roku będzie szansa na białe Święta Bożego Narodzenia? Niestety wszystko wskazuje na to, że biały puch mogliśmy obserwować w Polsce jedynie kilka dni przed 25 i 26 grudnia, ale warstwa pokrywy śnieżnej w większości kraju nie utrzyma się nawet do poniedziałkowego wieczoru.

Wigilia będzie pogodna jedynie na zachodnich krańcach Polski, w pozostałej części kraju pochmurnie. W przeważającej części kraju mroźnie – w najcieplejszym momencie dnia temperatura osiągnie zaledwie 0-2 stopnie Celsjusza, a w niektórych miejscach nie przekroczy 0.

Wieczorem, kiedy będziemy zasiadać do wigilijnego stołu, termometry pokażą od -4 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez -2 stopnie w pasie od północy przez centrum kraju do południa, do 0 stopni Celsjusza na zachodnich krańcach.

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia dalej będzie pochmurnie, na północy kraju może być także deszczowo. Temperatura od -2 stopni na Podkarpaciu, przez 1 stopień w Centrum i Małopolsce, 3 stopnie na Śląsku i w Wielkopolsce, do 5/6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy całego kraju powinni przygotować się na opady, na północy Polski deszczu, w przeważającej części deszczu ze śniegiem, a na południu i południowym-wschodzie samego śniegu.

Temperatura zbliżona do tej z wtorku. Na wschodzie kraju od -2 do -1 stopnia, w Centrum, Małopolsce oraz na Warmii i Mazurach 1 stopień „na plusie”, na Pomorzu i Śląsku 3 stopnie Celsjusze, na Pomorzu Zachodnim 5 stopni powyżej „zera”.