Putin nie używa smartfona. Dobrze wie z czym wiąże się korzystanie z takich urządzeń

Prezydent Rosji Władimir Putin, nie posiada smartfona. Informację tę ujawnił rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Decydują o tym kwestie bezpieczeństwa.

Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu publicznej stacji Rossija-24. Odpowiadając na pytania dziennikarzy ujawnił, iż wedle jego wiedzy prezydent Władimir Putin nie posiada smartfona. Decydować mają o tym względy bezpieczeństwa.

– Korzystanie ze smartfonów naraża prywatność i bezpieczeństwo użytkowników na ryzyko i wystawia na ogromne niebezpieczeństwo zwłaszcza osoby będące na szczytach władzy – powiedział Pieskow.

Pieskow uważa, że używanie smartfona to godzenie się na pełną transparentność, co jest równoznaczne z tym, że każdy, wszędzie i o każdej porze dnia i nocy ma dostęp do wielu poufnych szczegółów z naszego życia.

Rzecznik Kremla dodał, że używając smartfona zgadzamy się na to by pewne elementy naszego życia stały się publiczne. Według niego osoba stojąca na czele państwa nie może sobie na to pozwolić, zwłaszcza gdy mówimy o państwie takim jak Rosja i prezydencie takim jak Putin.

Prezydent korzysta z telefonów przewodowych i specjalnie zabezpieczonych kanałów komunikacyjnych rosyjskiego rządu. Według Pieskowa takie środki łączności przeżyją obecną modę na smartfony.

Źródło: TASS