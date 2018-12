Świąteczna „mega” oferta w Media Expert hitem internetu. Sieć zabrała głos. To pomyłka

Internet lubi dobre żarty i dlatego to zdjęcie obiegło go lotem błyskawicy. W jednym ze sklepów Media Expert odnaleziono 200 procentową obniżkę ceny – karta warta 50 zł została przeceniona ze 150 do 50 zł. Teraz sieć zabrała głos w tej sprawie.

„W Media Expert karty do AppStore o nominale 50 zł przecenione o 100 zł! Ja p**, jaka okazja. Dobrze, że zaszedłem” – napisał na twitterze użytkownik Kuba.

Chodzi o kartę podarunkowa do sklepu AppStore oraz iTunes. Początkowa cena karty, której wartość wynosiła 50 zł, to 150 zł, co oczywiście jest absurdalne.

W Media Expert karty do AppStore o nominale 50 zł przecenione o 100 zł! Ja pierdole jaka okazja dobrze że zaszedłem pic.twitter.com/CODLD3Jw3U — Kuba (@Q__Jot) 22 grudnia 2018

W specjalnym oświadczeniu przedstawiciel Media Expert wyjaśnił co tam się stało.

„Otrzymaliśmy sygnał dotyczący tego błędnego opisu cenówki. Wynika on wyłącznie z pomyłki przy opisie produktu w systemie. Wczoraj wieczorem informacja została skorygowana, cenówki są aktualizowane w elektromarketach. Oczywiście wszystkie karty z doładowaniami sprzedawane były i są tylko po cenie nominalnej. Bardzo przepraszamy za niedogodności.”

Źródło: Twitter.com / NCzas.com