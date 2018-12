Tak lewacy „zajmują się” tzw. sierotami uchodźcami. Szwedzka socjaldemokratka skazana za zmuszanie nieletniego Afgańczyka do seksu

45-letnia, lewicowa polityk ze szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej została skazana na pół roku więzienia za uprawianie seksu z młodziutkim afgańskim uchodźcą. Oprócz tego ma mu zapłacić 8 tysięcy euro. Nie wiadomo jednak czy to zadośćuczynienie, czy zapłata za „usługi”.

Lewicową polityk oskarżono o wykorzystywanie 16-letniego Afgańczyka. 45-latka miała regularnie zmuszać go do uprawiania seksu z nią. Kobieta pracowała w centrum dla uchodźców i tam zabawiała się z imigrantem. Zapraszała go także do domu.

Za pierwszym razem poprosiła go, by pomógł jej zanieść stół do do masażu. Kiedy znaleźli się w domu najpierw miała zacząć Afgańczyka masować, a potem „zmusiła” go do uprawiania seksu.

Potem zaczęła go przekupywać drogimi prezentami. Obdarowała go drogim telefonem komórkowym, a także alkoholem i papierosami. Polityk obiecywała, że załatwi mu szwedzki paszport.

Afgańczyk zeznał w sądzie, że 45-latka chciała zajść z nim w ciążę, więc zmuszała go do seksu bez żadnych środków antykoncepcyjnych. Jak twierdzi bał się jej, bo kobieta była również oficerem wojska i często pokazywała mu się w mundurze.

Polityk twierdzi, że owszem zależało jej na relacjach z młodym Afgańczykiem, ale to on zawsze podejmował inicjatywę.

Sąd uznał jednak, że wykorzystywała swą pozycje wobec niego i nadużywała jej. Chociaż wieku Afgańczyka nie udało się ustalić to jednak uchodził on za „16-letnią sierotę”.

Kobietę skazano na pół roku więzienia.

To nie pierwszy taki przypadek w Szwecji. Niedawno media opisywały działalność pań które „zajmują się młodymi uchodźcami”. W zamian za opiekę kobiety wykorzystywały ich do zaspokajania swych żądz.