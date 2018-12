Tak ma wyglądać mur na granicy USA i Meksyku. Donald Trump nie odpuści tej kwestii

Prezydent USA Donald Trump ujawnił za pośrednictwem Twittera jak ma wyglądać mur, który ma zapewnić bezpieczeństwo na granicy USA i Meksyku. Apeluje do Demokratów o zajęcie stanowiska ponad partyjnymi podziałami w tej ważnej dla kraju sprawie.

Donlad Trump zamieścił na Twitterze wizualizację tego jak miałby wyglądać „mur”, czy też raczej ogrodzenie, na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Konstrukcja nazwana Steel Slat Barrier składałaby się z mierzących ponad 10 metrów stalowych prętów zakończonych „na ostro”, wbitych obok siebie w ziemię.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 grudnia 2018