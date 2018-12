To już totalne szaleństwo. Powstała inteligentna prezerwatywa. Powie Ci prawdę na temat seks-podbojów

Jesteś aktywnym użytkownikiem fitness i med aplikacji? Może przyszedł czas na to, aby zalać znajomych kolejną falą statystyk, tym razem erotycznych? Firma British Condoms wprowadza na rynek „inteligentne prezerwatywy”.

„Czy kiedyś zastanawiałeś się, ile kalorii spalasz podczas stosunku? Jaka jest szybkość pchnięć? Ile to wszystko dokładnie trwa? Jak często statystycznie uprawiasz seks w tygodniu, miesiącu i roku?” – to tylko kilka retorycznych pytań, które zadaje producent w materiałach promocyjnych.

Jak twierdzą przedstawiciele British Condoms ich produkt to odpowiedź na wzrastające zainteresowanie kolejnymi fit gadżetami. Użytkownicy coraz częściej chcą wyniki podstawowych badań swojego ciała.

Co ważne, inteligentna prezerwatywa wcale nie ma właściwości „zapobiegających ciąży”. To swoistego rodzaju pierścień posiadający mikroczipy. Urządzenie umieszcza się u podstawy penisa we wzwodzie.

W momencie uruchomienia „inteligentna prezerwatywa” łączy się z aplikacją, która natychmiast zaczyna raportować wyniki i prowadzić szczegółowe statystyki.

Dla prawdziwych „influencerów” twórcy dają możliwość udostępnienia danych na portalach społecznościowych.

Źródło: WP.pl / NCzas.com