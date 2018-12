Tsunami uderzyło w Indonezję. Wszystko przez potężny wybuch wulkanu. Dziesiątki ofiar, zniszczone budynki i zalane miejscowości [VIDEO]

Co najmniej 20 osób poniosło śmierć a 165 zostało rannych w rezultacie fal tsunami, które zaatakowały w nocy z soboty na niedzielę wybrzeża w rejonie indonezyjskiej cieśniny Sund po erupcji wulkanu Krakatau- poinformowały w niedzielę władze. Wiele osób uznaje się za zaginione.

Według indonezyjskiej Agencji ds. Klęsk Żywiołowych dziesiątki budynków zostało zniszczonych. Na nagraniach wideo przekazanych przez Agencję widać zalane ulice nadmorskich miejscowości, przewrócone samochody i uciekających w popłochu mieszkańców.

Tsunami uderzyło ok. godz. 21.30 czasu lokalnego w sobotę.

Poinformowano, że prawdopodobną przyczyną tsunami była lawina na dnie morskim po piątkowej erupcji wulkanu Anak Krakatau. Słup popiołu wzniósł się wówczas na wysokość 400 metrów. Władze ostrzegły, że nikt nie powinien zbliżać się do wulkanu na odległość mniejszą niż 2 km.

„Było to połączenie podmorskiej lawiny wywołanej przez aktywność Anak Krakatau i fal przyboju” – powiedział rzecznik Agencji Sutopo Purwo Nugroho.

Według komunikatu indonezyjskiej Agencji Meteorologii, Klimatologii i Geofizyki (BMGK) fale tsunami uderzyły w wybrzeża cieśniny Sund, w tym na plaże w rejonie Pandeglang, Serang i Lampung w prowncji Banten. Są to kurorty bardzo popularne wśród zagranicznych turystów. Pierwszej pomocy poszkodowanym udziela policja.

Anak Krakatau, jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie, w ostatnich miesiącach wybuchał wielokrotnie. Znajduje się na małej wysepce w cieśninie Sund.

Cieśnina Sund między wyspami Jawa i Sumatra łączy Morze Jawajskie z Oceanem Spokojnym.

We wrześniu br. ponad 2 tys. osób poniosło śmierć w rezultacie silnego trzęsienia ziemi w rejonie indonezyjskiej wyspy Sulawesi. Powstałe wówczas fale tsunami wyrządziły poważne zniszczenia w nadmorskim mieście Palu.

Indonezja położona jest w rejonie aktywnym sejsmicznie będącym fragmentem tzw. „ognistego kręgu” otaczającego Ocean Spokojny. Charakteryzuje się on częstymi erupcjami wulkanów i trzęsieniami ziemi.(PAP)

#Tsunami en #Indonesia deja más de 20 muertos, 165 heridos (en aumento) Fuertes olas fueron causadas por la actividad volcánica #Krakatoa

At least 20 people have been killed and 165 injured after a tsunami hit the coast around Indonesia's Sunda Strait, government officials say. pic.twitter.com/KqV9hfzlOv — Pablo Sarabia H. (@pablosarabiah) December 23, 2018

Gunung krakatau masih terus ber erupsi. tercatat 20 meninggal dunia, 165 luka² dan 2 hilang semalam saat air laut naik di kawasan lampung selatan dan serang.#anyer#bencanaalam#tsunami pic.twitter.com/LQLqNff07R — Fietha Chan 🌺 (@_RofitaSari) December 23, 2018