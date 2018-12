Zatrzymani w związku z lotami dronów nad lotniskiem Gatwick zwolnieni z aresztu. Jest 50 tysięcy funtów nagrody za wskazanie sprawców

Brytyjska policja zwolniła z aresztu dwie osoby zatrzymane w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lotów na lotnisku w Gatwick. Nie postawiono im zarzutów.

Policja ujawniła, iż obie zatrzymane osoby współpracowały przy wyjaśnieniu sprawy i nie są już podejrzane o zarzucane im czyny. 47-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta mieszkający w Crawley zostali aresztowani w piątek. Policja podkreśla w wydanym komunikacie, że aresztowanie nigdy nie przesądza o winie.

Trwają działanie mające doprowadzić do ustalenia osoby lub osób, które latały dronem w okolicy lotniska doprowadzając do paraliżu jego działania na prawie 36 godzin. Policja odnalazła uszkodzony dron w okolicach lotniska. Śledczy liczą, że pomoże to w dotarciu do sprawców.

Policja zwróciła się z apelem o pomoc do brytyjskiego społeczeństwa o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w śledztwie. Spółka Gatwick Airport Limited zarządzająca lotniskiem ufundowała 50.000 funtów nagrody dla osoby, która wskaże, bądź przyczyni się do wykrycia sprawców.

#GatwickDrones | Two people arrested in conjunction with the widespread disruption of flights at Gatwick Airport have been released withour charge. Both people have fully co-operated with our enquiries and are no longer suspects https://t.co/ijFWo3D5BO

— Sussex Police (@sussex_police) 23 grudnia 2018