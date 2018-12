Chińska firma tworzy armię… karaluchów. Bardzo pomagają, ale strach pomyśleć co będzie jak uciekną [VIDEO]

Chińska firma postanowiła walczyć ze śmieciami tworząc istną armię karaluchów. Na farmie w Jinan City znajduje się farma tych insektów, która pochłania obecnie już do 50 ton odpadów żywnościowych. Firma planuje rozwój swojej „technologii”.

Farma karaluchów to własność firmy Shandong Qiaobin Agricultural Technology. Planowane jest otwarcie trzech kolejnych placówek w przyszłym roku. Farma jest w stanie zutylizować z jedną trzecią odpadów żywnościowych produkowanych przez miasto.

– Jest taka grupa organizmów – reducenci, do nich można zaliczyć owady, które jedzą zgniliznę i różne pozostałości organiczne. Właśnie tym zajmują się karaluchy. Innymi słowy, są to naturalni utylizatorzy – powiedział Siergiej Artiomenko, doktor biologii, asystent na Wydziale Ekologii i Genetyki Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego.

Karaluchy mają niskie wymagania. Wystarczy – poza żywnością – zapewnić im odpowiednią temperaturę i wilgotność.

– Przedsięwzięcie jest wyjątkowo dobre, zwłaszcza, że w jelitach tych owadów znajdują się bakterie, które przetwarzają celulozę. W naturze to liście, a w tym przypadku — papier. Istnieje wprawdzie kilka niuansów. Tempo metabolizmu karaczanów nie jest tak wysokie, jak byśmy chcieli, a w skali przemysłowej to są niesamowite hordy. Nawet prędkość ich trawienia zależy od temperatury i wilgotności. Stąd konieczne jest zadbanie o wygodę karaluchów bardziej niż komfort ludzi. Generalnie jednak pomysł jest nadal bardzo prosty i obiecujący. W sytuacji, jeśli przestrzegane będą wszystkie warunki, to przekształcanie gór odpadów w bezpieczne nawozy jest realistyczne – zaznaczył Artiomenko.

– Oczywiście, nie powinniśmy wykluczać ryzyka wypadków przemysłowych, kiedy wszystkie owady mogą uciec – dodaje.

Shandong Qiaobin Agricultural Technology zadbało jednak o taką ewentualność. Farma otoczona jest rowem wypełnionym wodą. Jeśli uciekną i spróbują przepłynąć, zostaną zjedzone przez żyjące w „fosie” ryby.

