Doda wali w TVN. „Niszczycie ludziom życie. ‚Wolne media’ 😂 od czego?”

Od czasu słynnej bójki Doroty Dody Rabczewskiej z Agnieszką Szulim ta pierwsza ma na pieńku z TVN. I nie krępuje się z wyrażaniem swoich myśli o tej fałszywej stacji.

Tym razem dostało się TVNowi od Dody przy okazji powstania grupy sympatyków tej antypolskiej propagandy.

Fanatycy TVN założyli stronę „Solidarni z TVN” i nawołują do obrony stacji przed czyhającą na nią władzą. Ich zdaniem w TVN pokazywana jest sama prawda, tylko prawda, święta prawda i dlatego trzeba jej bronić. Ogólnie to forum jest żałosne jak wafelki na torcie Hitlera.

ech chciał, że grafika z proTVNowską agitkę trafiła na tablice Dody, a ta nie odpuściła okazji żeby dowalić stacji.

„Wolne media” 😂od czego ? Bynajmniej nie od smyczy finansowej ,na której chodzicie. W zamian za to Niszczycie ludziom życie -kiedy pojawią się zasądzone prawomocnie przez sąd PRZEPROSINY DLA MOICH OCZERNIANYCH rodziców? Pare lat temu ,właśnie w świąteczny czas postanowiliście ich kosztem podnieść swoją oglądalność. „Wolne media”? Śmiechu warte! Ile zrobiliście banów artystom i innym mediom za to tylko dlatego że ktoś miały odwagę powiedzieć prawdę? Cenzura i hipokryzja – napisała w komentarzu Doda.

Słowem wyjaśnienia wpisu – Doda po bójce z Szulim dostała zakaz występów w TVN; później stacja przegrała w sądzie sprawę, którą wytoczyli jej Paweł i Wanda Rabczewscy, rodzice Dody. TVN w 2015 roku został zobowiązany do przeproszenia ich, jednak jak możemy przeczytać we wpisie Dody do tego nie doszło.