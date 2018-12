Filmowe HITY na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia. Zobacz, co obejrzysz w TVP, TVN i Polsat [PROGRAM TV]

Święta to czas przede wszystkim spotkań z rodziną, wspólnego kolędowania i przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Jest jednak taki czas, kiedy wszyscy zjedli już ile mogli i potrzebują odpoczynku od świątecznego stołu. Wówczas zazwyczaj do akcji wkracza telewizyjny pilot.

Dni 24-26 grudnia to czas „odgrzewania starych kotletów” przez stacje telewizyjne. Filmów ze Świętami Bożego Narodzenia nie ma dużo, co roku więc możemy oglądać właściwie te same filmy, które przez cały rok nie goszczą na naszych ekranach.

W Wigilię TVP1 i Polsat zaczynają od kolędowania, w tej pierwszej stacji zacznie się ono o 17:30, w drugiej już o 15:45 i z przerwami potrwa aż do 18:50. Pierwszy świąteczny film to „Latający Renifer” na TVP2 o godzinie 16:20.

Po 17:00 na TVN-ie film religijny z 2006 roku „Narodziny”. Wieczorem TVP1 będzie nadawała kolejny koncert pastorałek znad Wisły, na TVN-ie polska komedia „Listy do M.”, o Polsacie właściwie nie trzeba wspominać – tu klasycznie o 20:00 „Kevin Sam w Domu”.

Pierwszy Dzień Świąt

Od 9:50 na TVP2 film obyczajowy „Magiczne Święta”, 20 minut później na Polsacie „Świąteczna gorączka”, a po niej „Święty Mikołaj z 34. ulicy”. Prawdziwy HIT czeka na nas jednak o 11:25 na TVN-ie, gdzie Clark Grizzwold będzie szykował święta w filmie „W krzywym zwierciadle: Witaj Święty Mikołaju”.

O 13:25 w jedynce „Shelby: pies, który pokochał święta”, a 14:25 na Polsacie „Zawód Święty Mikołaj”. Po nim powtórka filmu „Kevin sam w Domu”. Pasmo wieczorne rozpocznie po 18 film „Uwierz w Święta” na TVP2. Wieczorem 25 grudnia właściwie tylko TVN pokaże film świąteczny, czyli „Listy do M.2”, a po nim „To właśnie święta”.

Drugi Dzień Świąt

O 10:10 na TVP1 film „Rodzina na Święta”, a o 10:55 na TVN kultowy film „Grinch: Świąt nie będzie”. Po nim na tej samej stacji komedia „Śnieżne psy”. O 16:55 na Polsacie „Kung Fu Panda: Święta”, później „Pingwiny z Madagaskaru: Misja Świąteczna” i „Madagwiazdka”.

W wieczornym paśmie o 20:55 TVP2 pokaże film „27 sukienek”, a na TVN-ie „Królewna Śnieżka”. TVP1 w tym czasie pokaże film dokumentalny „Niepodległość”. Największe stacje nie zaskoczyły więc niczym nowy – w święta po raz kolejny dobrze nam znane filmy.