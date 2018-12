Giełdy w USA odnotowały najgorszą sesję wigilijną w historii. DOW Jones stracił 653 punkty

Takiej sesji w Wigilię nie odnotowano w USA jeszcze nigdy. Główne indeksy giełdowe, DOW Jones, S&P500 i NASDAQ zakończyły notowania mocno pod kreską. Cały rok 2018 zakończą na minusie.

Najstarszy indeks nowojorskiej giełdy, Dow Jones Industrial Average, stracił 653,17 pkt (-2,91%). To największe spadki w historii tego indeksu czyli od 26 maja 1896 roku.

Indeks S&P500, w skład którego wchodzi 500 amerykańskich firm o największej kapitalizacji rynkowej, stracił 65,52 (-2,71%). Do tej pory nigdy w jego historii nie zdarzyło się, by stracił w Wigilię więcej niż 1%.

Tracił także indeks NASDAQ Composite kończąc notowania 140,08 pkt poniżej piątkowego zamknięcia.

Giełdy w USA notują obecnie najgorszy okres od ponad 10 lat. Od szczytów osiągniętych z końcem 3 kwartału 2018 spadły już 20% co oznacza iż technicznie rozpoczął się rynek niedźwiedzia, czyli bessa. Także cały rok 2018 zakończy się najprawdopodobniej na minusach.

Prezydent USA winą za taki stan rzeczy obarcza FED, a konkretnie kolejne podwyżki stóp procentowych.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 grudnia 2018